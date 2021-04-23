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شكرا لقرائتكم خبر عن ابن طارق حامد وابنة زيزو يخطفان الأنظار فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اصطحب طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجله آسر، وأحمد سيد زيزو ابنته آيلا في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
نجلة أحمد زيزو
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وخضع لاعبو الزمالك لفقرة تدريبية خاصة على هامش مران الفريق، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية من لمسة واحدة، فى إطار الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي.
وأشرف الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدريب اللاعبين، وركز ثنائي الجهاز الفني خلال المران على اللعب من لمسة واحدة مع تحرك اللاعبين بدون كرة.
كما خاض لاعبو الزمالك فقرة فنية خاصة، شهدت التركيز على التحكم بالكرة تحت الضغط، وذلك من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل فني في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
وقام شيكابالا بالجرى حول الملعب عقب انتهاء المران من أجل التعافي من الإصابة التى منعته من المشاركة فى مواجهة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.