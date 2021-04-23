شكرا لقرائتكم خبر عن ابن طارق حامد وابنة زيزو يخطفان الأنظار فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجله آسر، وأحمد سيد زيزو ابنته آيلا في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخطف آسر وآيلا الأضواء في مقر القلعة البيضاء، حيث حرص أغلب لاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجل طارق حامد وابنة أحمد سيد زيزو.



نجلة أحمد زيزو

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.