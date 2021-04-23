شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع عبد الغنى.. وتعليمات خاصة لأحمد عيد فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، الجمعة، جلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى، ومحمد عبد الغنى مدافع الفريق، وحرص المدير الفني على عقد جلسة سريعة مع عبد الغني، وذلك بعد حصوله على طرد في مباراة أمس أمام الإنتاج الحربي.

وخلال الجلسة منح الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعب بعض النصائح لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمواجهات الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.



جلسة كارتيرون مع عبد الغنى

كما عقد كارتيرون جلسة خاصة مع أحمد عيد وشهدت الجلسة منح المدير الفنى بعض التعليمات والنصائح للاعب من أجل تنفيذها فى التدريبات.



تعليمات خاصة لأحمد عيد

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.