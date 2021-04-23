شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد بالاعتداء على سيدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شرطة مانشستر الكبرى ومدعون اليوم الجمعة، إن ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق واجه اتهامات بالاعتداء على سيدتين.

ويواجه جيجز (47 عاما) اتهاما بالاعتداء الجسدي على سيدة في الثلاثينات من العمر وسيدة في العشرينات والسلوك القهري خلال الفترة بين 2017 و2020.

وحتى اليوم الجمعة كان جيجز مدربا لمنتخب ويلز لكرة القدم لكن الاتحاد الوطني للعبة قال بعد الإعلان عن هذه الاتهامات إنه سيستبدله بروبرت بيدج في بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

وفي نوفمبر الماضي غاب جيجز عن عدة مباريات دولية عقب مزاعم الاعتداء ونفى هذه المزاعم آنذاك.

وسيظهر جيجز في محكمة في مانشستر يوم 28 أبريل.

وقال جيجز في بيان إنه ليس مذنبا.

وأوضح في بيان «أكن احتراما تاما للإجراءات القانونية وأتفهم جدية المزاعم وسأتمسك بالبراءة أمام المحكمة واتطلع لتبرئة اسمي».

وقال الاتحاد الويلزي للعبة إنه سيجتمع لمناقشة تأثير هذه التطورات على المنتخب.

وخاض جيجز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد في فترة اللعب وهو رقم قياسي وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.

كما مثل ويلز 64 مرة بين 1991 و2007 وتولى تدريب المنتخب في 2018.