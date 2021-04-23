شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: فقرة فنية تحت قيادة كارتيرون.. وشيكابالا وإمام يواصلان التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش مران اليوم الجمعة على ملعب النادي.

وشهدت الفقرة التركيز على التحكم بالكرة تحت الضغط، من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل فني في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على هامش مران اليوم الجمعة.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، حيث تألق محمود عبدالرحيم «جنش» وسيف جعفر وأحمد فتوح.

كما واصل محمود عبدالرازق «شيكابالا» وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي خلال مران اليوم الجمعة.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف أخصائي التأهيل.

وقام شيكابالا بالجرى حول الملعب عقب انتهاء المران من أجل التعافي من الإصابة.

وحصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الفرنسي باتريس كارتيرون للحصول على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

ويغيب إمام عاشور عن لقاء البنك الأهلي بسبب الإيقاف.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.