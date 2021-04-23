شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لاستعادة الانتصارات أمام نيوكاسل و«صلاح» يبحث عن رقم غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع نيوكاسل يونايتد، في الواحدة والنصف ظهر غدا السبت، على ملعب «أنفيلد»، في إطار مباريات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

ويسعى ليفربول، تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد لتعويض التعادل الذي حققه في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، خاصة في ظل رغبته في إنهاء مسابقة الدورى في المركز الرابع المؤهل لبطولة دورى أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 53 نقطة، جمعها من فوزه في 15 مباراة وتعادله في 8 لقاءات وتعرضه للهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبوه 54 هدفًا، وتلقت شباكه 38 غيرها.

المباراة لها أهمية خاصة لدى محمد صلاح الذي يطمح في زيارة شباك نيوكاسل لكى يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 3 مواسم مختلفة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

ونجح الفرعون المصرى في إحراز 19 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم في الدورى، ليحتل المركز الثانى في قائمة الهدافين، خلف هارى كين، مهاجم توتنهام، برصيد 21 هدفًا.

في حين يسعى فريق نيوكاسل، تحت قيادة ستيف بروس، لتحقيق الفوز على الريدز في مباراة اليوم لكى يتمكن الفريق من إنهاء الدورى في مراكز المقدمة والابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، جمعها من فوزه في 9 مباريات وتعادله في 8 لقاءات وتعرضه للهزيمة في 15 مباراة، وأحرز لاعبوه 35 هدفًا، وتلقت شباكه 53 غيرها.