شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتحدى بيراميدز «المنتشى» فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء غدا السبت، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الاتحاد بقيادة حسام حسن وسط ظروف صعبة بعد توديع كأس مصر، ويسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على ترتيب الفريق فى المربع الذهبى والتأهل للمشاركة الإفريقية الموسم المقبل، حيث يملك الفريق 28 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

ويدخل زعيم الثغر المواجهة المرتقبة مكتمل الصفوف عقب عودة خالد قمر هداف الفريق، وطلب العميد من لاعبيه ضرورة الفوز فى المباراة من أجل التشبث بالمربع الذهبى وسط الكبار لاستكمال المسيرة بنجاح.

وحرص محمد مصيلحى، رئيس النادى، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق حثهم فيها على نسيان الخروج من الكأس، والتركيز فى الدورى للاستمرار فى منافسة الكبار وإنقاذ الموسم الكروى للفريق بالتأهل لإفريقيا الغائب عنها زعيم الثغر منذ سنوات.

وقال «مصيلحى» للاعبين إن الجماهير لن تغفر لهم التفريط فى مركز مؤهل لإفريقيا من بوابة الدورى الممتاز بعد ضياع حلم كأس مصر.

على الجانب الآخر، يدخل بيراميدز، الذى يقوده رودولفو أروابارينا المدير الفنى، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نكانا الزامبى وضمان تأهله لربع نهائى الكونفيدرالية.

وحرص المدير الفنى للفريق على تخفيف الحمل التدريبى للاعبين بعد عودتهم من زامبيا بسبب الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون نتيجة ضغط المباريات المحلية والإفريقية، واكتفى المدرب ببعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء بجانب دراسة زعيم الثغر جيدا لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

من جانبه، قال عمر جابر، لاعب بيراميدز، إنه توقع تذبذب أداء فريقه عقب التوقف الدولى، مشيرا إلى أن فريقه بدأ يستعيد مستواه مؤخرا ويسير بقوة.

وتحدث عمر جابر عبر حساب بيراميدز الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قائلا: «قبل التوقف كنا نسير بشكل جيد وقلنا إنه أحيانا التوقف يؤثر بالسلب».

وتابع: «حدث تذبذب فى المستوى بعد التوقف وأضعنا نقاطا سهلة فى المباريات التى خضناها، ولكننا نتعلم من أخطائنا وبدأنا نعود للطريق الصحيح». وأكمل: «كل الفرق قريبة من بعضها البعض فى جدول ترتيب الدورى، والدور الأول انتهى، والآن نحن نركز على الدور الثانى لتحقيق نتائج جيدة».