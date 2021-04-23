شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن استعادة الثقة أمام إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن استعادة التوازن، يدخل الأهلى اختبارًا مهمًا أمام إنبى فى التاسعة والنصف مساء غدا السبت، على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يبحث الأهلى عن الفوز لتجاوز صدمة الخسارة الأولى محليا من سموحة فى الجولة الماضية والتى جمدت رصيده عند 30 نقطة فى المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر وبفارق 6 نقاط، كما فتحت نيران الغضب ضد الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، بسبب الخسارة التى حرمت الفريق من ثلاث نقاط مهمة فى رحلة المنافسة على الصدارة.

مازال الأهلى يعانى من أزمة الغيابات الكثيرة لعناصره بسبب الإصابات، حيث يفقد الفريق جهود عدد من أبرز نجومه، فى مقدمتهم على معلول ومحمد هانى وجونيو أجايى ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وحمدى فتحى.

تحضيرات الأهلى شهدت التركيز على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها، بجانب تكثيف الجرعات التدريبية لباقى العناصر لضمان جاهزية الجميع للمباراة، وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى، فى حراسة المرمى وأمامه أحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يبحث إنبى عن تصحيح أوضاعه واستعادة ذاكرة الانتصارات لتحسين وضعه فى الجدول، وتعويض النقاط التى فقدها مؤخرا بعدما خسر الفريق فى مبارياته الثلاث الأخيرة فى الدورى من الجونة وأسوان وطلائع الجيش، ليقع فى المركز التاسع برصيد 24 نقطة

كان إنبى قد خسر بهدف نظيف أمام أسوان فى الجولة السادسة عشرة قبل أن يخسر بهدف أيضًا أمام الجونة فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى إنبى إلى تصحيح مساره من جديد أمام الأهلى، وتحقيق نتيجة إيجابية تعطيه دفعة فى المباريات المقبلة، خاصة أنه كان ينافس على المربع الذهبى منذ بداية الموسم الجارى.

وركز حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء، بجانب مراجعة الخطة التى استقر عليها لمواجهة الأهلى، كما كثف «طولان» من جلساته مع اللاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد خلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين مرة أخرى.

وينتظر أن يخوض إنبى المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد فى حراسة المرمى، وأمامه على فوزى وكريم فؤاد وابراهيم يحيى ورامى صبرى، وفى خط وسط الفريق البترولى كل من: كريم طارق ومصطفى كشك وجون أوكويى إيبوكا ومحمد مرسى، وفى مركز رأس الحربة: دينوبيتر جودى.