شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض طلب الأهلي بتأجيل قمة مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك المقترح الذي تقدم به النادى الأهلى إلى اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة القطبين المقررة 10 مايو المقبل ضمن مباريات الدور الثانى لبطولة الدورى، وتمسكت بإقامة المباراة في موعدها وفقا للجدول المعلن في وقت سابق.

كان الأهلى قد طلب تأجيل القمة بسبب ضغط المباريات محليا وإفريقيا ما يتسبب في إجهاد اللاعبين وجعلهم أكثر عرضة للإصابات.

وفى سياق متصل، ساد الارتياح الفريق الكروى الأول في نادى الزمالك بالحفاظ على صدارة الدورى بعد الفوز بثنائية نظيفة مع الإنتاج الحربى ضمن الجولة السادسة عشرة ليرفع رصيده إلى 36 نقطة.

ومن جانبه، أعرب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عن سعادته بالفوز بعدما قدم الفريق مباراة كبيرة، وأشاد باللاعبين ووجه الشكر لهم، موضحا أنه سعيد بالروح التي ظهر عليها اللاعبون خاصة بعد الخسارة في مباراة القمة.

وأضاف أن هناك بعض الأخطاء في المباراة، ولكن الفريق حقق الفوز.. وشدد على أن المنافس كان فريقا يلعب بحماس.

وأوضح كارتيرون أنه حرص على تجهيز اللاعبين بدنيا، وبالتالى لم يتأثر الفريق بالغيابات، وشدد على أن حميد أحداد حصل على فرصة في لقاء الإنتاج للمشاركة في مركز المهاجم الصريح وظهر بمستوى جيد في المباراة.

وأشار إلى أنه سعيد بأن الأهلى خسر نقاطا بالهزيمة أمام سموحة، موضحا أن فريقه كان أفضل من الأهلى في الشوط الثانى للقاء القمة، وأن الفوز وخسارة المنافس بالأمس أعادا الثقة للاعبى الزمالك.

فيما قال أسامة نبيه، المدرب العام: «نجحنا في استغلال أخطاء المنافس في الشوط الأول، وفى الشوط الثانى كان هناك كفاح من لاعبى الزمالك خاصة بعد طرد محمد عبدالغنى»، موضحًا أن اللاعبين تحملوا المسؤولية بالحفاظ على النتيجة واللعب بروح عالية.

وأضاف «نبيه» أن «حميد أحداد» قدم مردودًا جيدًا وبذل مجهودًا كبيرًا في لقاء اليوم وكلل مجهوده بالهدف الذي سجله، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدويرًا بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

وتابع المدرب العام: الزمالك عانى من الغيابات في مباراة اليوم، مثل شيكابالا وأوباما ومحمود علاء وحازم إمام وإمام عاشور ولكن الفريق تخطى الغيابات، ولاعبو الفريق يقدمون أفضل ما لديهم في الوقت الحالى خاصة من الناحية البدنية.

وكشف «نبيه» عن تفاصيل مشادته مع محمد طلعت، موضحا أن اللاعب أخطأ بشكل كبير في حق لاعبى الزمالك أثناء استبداله، موضحا أنه انفعل بسبب قيام اللاعب ببعض الإشارات غير اللائقة، ومشددًا على رفض تصرف اللاعب.

من جهة أخرى، رفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الإنتاج الحربى، واستأنف الفريق تدريباته أمس الجمعة في الثالثة والنصف عصرا على ملعب النادى استعدادا للقاء البنك الأهلى المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتأكد غياب محمد عبدالغنى عن مواجهة البنك الأهلى بعد تعرضه للطرد في مواجهة الإنتاج الحربى.