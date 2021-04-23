شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يرحب برئيس الاتحاد الأفريقي في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالسيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أول زيارة له للقاهرة بعد توليه المنصب الجديد.

ونشر أبوريدة صورة تجمعه برئيس كاف الجديد عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليها قائلا: «سعيد بالترحيب بالسيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أول أيام عمله بالقاهرة، مصر ستظل بيتا للكرة الأفريقية، نتطلع لتقديم كل الدعم الممكن من أجل نجاح الإدارة الجديدة للكرة الأفريقية».

وكان باتريس موتسيبي تولى رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم خلفا للملجاشي أحمد أحمد، في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

ويزور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القاهرة، لأول مرة بعد توليه المنصب بشكل رسمي، ومن المقرر أن يزور الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الزيارة.