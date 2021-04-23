شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: هاني أبو ريدة رئيسًا شرفيًا لجائزة التميز الرياضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة «the first» عن اختيار هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» رئيسا شرفيا لجائزة مصر للتميز الرياضي العربي والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي ورعاية الاتحاد العربي لكرة القدم ورعاية جامعة الدول العربية والمقرر الاحتفال بها في آواخر شهر ديسمبر القادم ٢٠٢١.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على دعم ورعاية مختلف المبادرات الرياضية وخاصة المتعلقة منها بتكريم المتميزين والأبطال المصريين في اللعبات المختلفة لتصبح بذلك حافزا أمام ابطالنا لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات بما يضاف إلى السجل المضئ الرياضة المصرية.

مشيرا أن جائزة التميز الرياضى تعد أحد أهم تلك المبادرات التي تتبناها وترعاها الوزارة لتكريم المتميزين في كرة القدم وغيرها من اللعبات الرياضية مؤكدا أن النسخة الحالية من الحائزة سيتم تنفيذها على المستوى العربي بينما نسعى العام القادم لتأخذ الصفة العالمية وتنافس مختلف الجوائز الرياضية العالمية.

وفى سياق متصل فقد تم التنسيق والاتفاق مع المهندس هانى ابو ريدة على ادراج احتفالية جائزة the first ضمن احتفالية اتحاد كرة القدم المصري بمؤيتة آواخر هذا العام ليتواكب انطلاق جائزة the first في دورتها الاولى مع احتفالية مئوية اتحاد كرة القدم المصري (١٠٠ سنة كورة) ليكون حدثا رياضيا مصريا عربيا ضخما يحضره عدد كبير من الرياضيين المصريين والعرب والأجانب ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة بحضور المهندس هانى أبوريدة مع مسؤولي اللجنة العليا المنظمة لجائزة the first للتنسيق حول شكل الاحتفالية ومواعيد الاحتفالية وبعض الامور الفنية الاخري الخاصة بالتوقيتات والأحداث المصاحبة وآليات الاختبار وكذلك لجان التحكيم المحلية والعربية وحفل توزيع الجوائز ومختلف النواحى التنظيمية والفنية والإدارية الخاصة بالجائزة.