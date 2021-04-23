شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد الاستئناف على عقوبة فريق الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن النادي ينتظر الرد على الاستئناف المقدم تجاه عقوبات لاعبي الشباب على خلفية أحداث مباراة الزمالك والأهلي ببطولة الجمهورية للشباب.

وشدد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على أن ما تردد بأن النادي لم يتقدم باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق هو أمر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن النادي تقدم باستئناف ضد عقوبات اللاعبين الخمسة الموقع ضدهم عقوبات واستئناف آخر لإمام عاشور بسبب العقوبة المجحفة ضده بإيقافه ١٢ مباراة مطالبا بنزول العقوبة لمباراتين فقط.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.