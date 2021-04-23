شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادته مع محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، كان نقطة تحول بعد الخسارة أمام الأهلي.

وقال المدرب العام في تصريحاته بعد المباراة إن الفريق نجح في استغلال أخطاء المنافس في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كان هناك كفاح من لاعبي الزمالك، خاصة بعد طرد محمد عبدالغني، موضحاً أن اللاعبين تحملوا المسؤولية بالحفاظ على النتيجة واللعب بروح عالية.

وأضاف نبيه أن حميد أحداد قدم مردوداً جيداً وبذل مجهوداً كبيراً في لقاء اليوم وكلل مجهوده بالهدف الذي سجله، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدويراً بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

وتابع: «الزمالك عانى من غيابات في المباراة مثل شيكابالا وأوباما ومحمود علاء وحازم إمام وإمام عاشور، لكن الفريق تخطى الغيابات في لقاء اليوم، ولاعبو الفريق يقدمون أفضل ما لديهم في الوقت الحالي خاصة من الناحية البدنية».

وكشف نبيه عن تفاصيل مشادته مع محمد طلعت، موضحا أن اللاعب أخطأ بشكل كبير في حق لاعبي الزمالك أثناء استبداله، وأنه انفعل بسبب قيام اللاعب ببعض الإشارات غير اللائقة، مشدداً على رفض تصرف اللاعب.