شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماع وفود أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت اللجنة الأولمبية الإماراتية الوطنية في الاجتماع المبدئي لتسجيل الوفود الذي عقد عن بعد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو/ تموز حتى 8 أغسطس/آب المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات والجوانب المرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المنافسات وأثناء الإقامة في القرية الأولمبية، مع تأكيد التزام الوفود المشاركة بتعليمات الحضور في مختلف المواقع والمنشآت الرياضية، وتعليمات السفر والمدة المسموحة لتنظيم المعسكرات التي تسبق الانطلاق الفعلي للمسابقات الرياضية، وتناول الاجتماع استعراض التشكيل العددي للوفود المشاركة.