شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلواني لليوم السابع: الأهلي بطل الدورى و"ماليش حظ مع المنتخبات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ محمد عبد الوهاب أكمل مباراة الرجاء مصاباً بفرمان جوزيه

ـ حسام عاشور خانه التوفيق ولم أتمن رحيله عن الأهلي بهذه الصورة

ـ أنا أهلاوي لكن بفرح لما أكسبه وجماهير الأحمر بتشجعني

ـ "ماليش حظ مع المنتخبات" وعلاقتي بالبدري أكبر من مدرب ولاعب

ـ "رفعة الشورت" حركة تلقائية مش منظرة وأقوم بها فى التدريبات

ـ فضلت عرض إنبى على القطبين للبحث عن فرصة المشاركة

ـ جاريدو طلب عودتي للأهلي فى 2014

ـ وفاة والدي سبب انهاء مشواري الاحترافي سريعاً

من قطاع الناشئين في النادي الأهلي بزغت موهبته ليلفت أنظار الخواجة البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الفريق الأحمر آنذاك، والذى لم يتردد فى تصعيد اللاعب للفريق الأبيض بعد المهارة التي رآها منه في قطاع الناشئين، وبحثاً عن فرصة المشاركة رفض عمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق وأسوان حالياً، أن يبقى بعيداً عن الملعب وقاتل للحصول على فرصة الاحتراف للظهور والتألق والعودة من جديد إلى البيت الأحمر، وبعد رحلة مميزة في اليونان عاد الحلواني إلى مصر عبر بوابة إنبى رافضاً عرض القطبين من أجل الإبقاء على فرصته في اللعب، ليخوض مسيرة مميزة مع زعيم الأندية البترولية قبل أن يلتحق بحرس الحدود ثم ينتقل إلى أسوان ليستعيد مع زهرة الجنوب ذكريات التألق في قيادة الجبهة اليسرى بأداء مميز وثابت.

نجم الأهلي السابق وأسوان حالياً فتح قلبه "لليوم السابع" للحديث عن ذكرياته داخل القلعة الحمراء مع الجيل الذهبي، ورحلة كفاحه بين الأندية وكثير من الأمور في الجوار التالي:

كيف التحقت بناشئى الأهلي؟

والدى عرض علي الأمر بأن أتقدم للاختبارات في الناشئين ووافقت على الفور وتقدمت للاختبارات وسط حوالى 25 ألف لاعب متقدم وقتها، واختارني صفوت عبد الحليم بعد اختبارات كثيرة ووقتها كان القطاع يضم وميمي الشربيني رئيساً، بالإضافة لـ علاء ميهوب وضياء السيد، لعبت من 10 سنوات حتى سن 20 سنة في القطاع بعدها تولى خبير هولندى مسئولية القطاع وهذا طور مستواى.

كيف تم تصعيدك إلى الفريق الأول؟

تم تصعيدى برفقة حسام عاشور وكان سني 17 سنة، ومانويل جوزيه كان قد تولى مسئولية الفريق فى 2001، وكانت هناك فترة توقف بسبب أمم أفريقيا، وطلب جوزيه مشاهدة مباريات فريق 20 سنة ووقتها كان يتم تصعيدي للعب مع هذا الفريق بقيادة فتحي مبروك، ولعبنا حوالي 5 أو 6 مباريات، ووقتها كنت ألعب جناح أيسر.

ما سبب تغيير مركزك لظهير أيسر بعد ذلك؟

مع شباب الأهلي كان لدينا مباراة ودية مع الكونغو الديموقراطية، وظهير أيسر الفريق وقتها تسبب في أزمة مع فتحي مبروك وتم استبعاده وقتها كان إبراهيم سعيد وقتها معاقبا ويتدرب معنا وقال لفتحي مبروك إنني يمكنني اللعب كظهير أيسر ومنذ ذلك الوقت تم توظيفي في هذا المركز، وكنت أفضل لاعب في المباراة، وطلبني جوزيه من الناشئين وطلب أيضاً حسام عاشور وعبد الله جلال.

لماذا لم تظهر مع الفريق الأول مثل حسام عاشور؟

لعبت في كأس مصر مع الأهلي بعد تصعيدي ولكن لسوء الحظ خسرنا المباراة النهائية أمام المقاولون بعد إصابة أمير عبد الحميد، وكان حظى أن فى مركزي كان هناك الكثير من الأسماء الكبيرة، وكان جيلبرتو يلعب أساسياً ويتواجد على الدكة أحمد أبو مسلم ومحمد عمارة وانضم إلينا طارق السعيد، وكذلك الراحل محمد عبد الوهاب.

وكيف رحلت عن الأهلي؟

لعبت في كأس العالم للشباب في 2005 وكان وقتها عمري 20 سنة، وشاهدني أحد وكلاء اللاعبين وهو نفس وكيل اللاعبين الذى أتاح لشيكابالا فرصة الاحتراف في باوك، وتابعني مع المنتخب بالبطولة وتحدث معي بعدها فوافقت، وعضنا الأمر على الأهلي وتحدثت مع س البدري وجوزية، طلبت الرحيل للحصول على فرصة للمشاركة، ولجنة الكرة وافقت باستثناء طارق سليم، ولكنهم وافقوا في النهاية وخضت فترة معايشة 10 أيام في اليونان، وبعدها طلبوني بعد تألقي معهم.

لماذا لم تكمل مشوارك الاحترافي وعدت للدوري المصري؟

قررت العودة بسبب وفاة والدي، بعدما قضيت 4 سنوات في الاحتراف كانوا من أفضل السنوات في مسيرتي، ولكن التزاماتى الأسرية أجبرتني على العودة رغم تمسك النادي بي، ووقعت على عقد بأنني لن أنضم لأى نادٍ آخر في اليونان حتى يتركوني أرحل بنهاية الموسم.

ما هي العروض التي تلقيتها بعد إنهاء تجربتك في اليونان؟

تلقيت بعدها عروضاً من الأهلي والزمالك وإنبي، واخترت إنبي رغم عشقي للأهلي، لأن نفس الأزمة كانت موجودة بالأهلي بوجود مجموعة من النجوم في نفس مركزي وطريقة لعب جوزيه وقتها لم تكن تسمح بتواجدى كجناح أيسر، ففضلت الحصول على فرصة في إنبي، وفي ذلك الوقت كان متفوقا جداً ولديه إدارة محترفة وكان فى شهرة بيراميدز.

هل تلقيت مفاوضات من الأهلي بعد ذلك؟

بالفعل الأهلي تحدث معي في وقت تواجد جاريدو بالإدارة الفنية عام 2014، وكنت وقتها هداف الدوري بـ 7 أهداف بالدور الأول وانضممت للمنتخب مع شوقي غريب ، ولكن إدارة إنبي رفضت العرض، لأننا وقتها كنا ننافس الأهلي في الدوري، والإدارة كانت متمسكة بالقوام الأساسي، وتلقيت عرضاً أيضاً من الزمالك ولكن إدارة إنبي رفضته.

ما هى المواقف التي تتذكرها مع نجوم الأهلي قبل الرحيل؟

هناك الكثير من المواقف ولكن أغلبها كان مع سيد عبد الحفيظ، كان ساكن فى مدينة نصر وكان يوصلني إلى النادى بسيارته لأنني وقتها كنت ناشئا صغيرا، وكذلك شيتوس كان يأخذني معه في الطريق.

حدثنا عن ذكرياتك مع الراحل محمد عبد الوهاب؟

في مباراة الرجاء المغربي بالسوبر الأفريقي، كنت أستعد للنزول على حساب عبد الوهاب لأنه كان مصاباً، ولكن تعرض شيتوس للإصابة في هذه المباراة مرتين متتاليتين، ورغم أنني أجريت عمليات الإحماء، أعادنى جوزيه للدكة وطلب من عبد الوهاب إكمال المباراة رغم إصابته لأن شيتوس لم يكن قادراً على استكمال اللقاء، ووقتها توجنا باللقب.

من أول من استقبلك في فريق الأهلي؟

محمد عمارة بعد تصعيدى وقف إلى جانبي وكان دائماً يحفزني ويقولي "انت هتبقى لاعب جامد"، وكان ينصحني باستمرار وفي التقسيمات كان يأخذني معه، ووقت رحيله عن النادي أكد أنني سأكون لاعب مميز.

كيف تابعت رحيل حسام عاشور عن الأهلي؟

حزنت جداً لمصير حسام عاشور مع الأهلي، حسام لاعب كبير وكابتن بالأهلي وأكثر لاعب أحرز بطولات مع الفريق، هو طوال عمره يلعب ولا يتحدث والجماهير كانت بتعشقه، ولكنه تصرف بشكل خاطئ وخانه التوفيق، وبعد كل هذه العشرة لم أكن أتمنى له أن تنتهي علاقته مع الأهلي بهذا الشكل.

ما سر تألقك مع أسوان فى الوقت الحالي؟

منذ رحيلي من إنبي أخذت تحدى مع نفسي لتقديم موسم قوي، والرد على جميع المشككين وكان ذلك دافع كبير لي أن أكسر الدنيا، كنت أتدرب على فترتين واشتغلت على مميزاتي ولاعب الكرة الذكي يركز على مزاياه، في الكرات الثابتة تحديداً كنت أتدرب عليها منذ تواجدي في ناشئى الأهلي وكان مجدي طلبة يتحداني فيها.

البعض ينتقد الطريقة الدفاعية لأسوان.. كيف ترى ذلك؟

لا نلعب بطريقة دفاعية إطلاقاً ولكننا نلعب وفق إمكانياتنا، وعلاء عبد العال لم يطلب منا الدفاع، ولكن مجريات اللقاء تفرض نفسها، لاعبي أسوان مجتهدين جداً، ولكنهم ليسوا بقوة لاعبي بيرميدز أو الأهلي والزمالك لذلك نخوض اللقاء وفق إمكانياتنا، وهذه الطريقة تحقق أهدافنا.

كيف يكون شعورك عندما تهزم الأهلي؟

فزت على الأهلي مرتين من قبل خلال تواجدى مع إنبي وفزت على الزمالك 3 مرات، وأشعر بالسعادة الغامرة عندما أفوز على الأهلي، ولم ألعب مرة واحدة أمام الأهلي وأتألق وأتعرض لهجوم من جماهير الأهلي، جماهير الأهلي كانت دائماً تحفزني بعد أي مباراة أمام الأهلي والنادي رباني على ذلك، أعمل وأجتهد طالما أنني في الملعب، ونفس الأمر أمام إنبي لاعبتهم 4 مرات وفزت عليهم، بالعكس عندما ألعب بشكل مميز أمام الأهلي النادي يفتخر بي بأن أحد أبناءه.

ما سبب ابتعادك عن المنتخبات؟

"مش عارف"، هذا موضوع غريب ومزعلني جداً، هل هذا بسبب السن لا أعرف، وحسام البدري يعرفني جيداً ولعبت معه في سن صغيرة ولعبت معه في إنبي، وهو حبيبي جداً وعلاقتي به قوية جداً، حسام البدري قابلني منذ شهرين أو ثلاثة وتحدث معي بشكل جيد وقال لي " زي ما أنت.. أنت هايل وماشي كويس وانا ما ببصش لأندية"، وعلاقتي بالبدري أكبر من علاقة مدرب ولاعب.

ما سر "رفعة الشورت" الشهيرة التي تقوم بها؟

منذ وجودى في ناشئى الأهلي كنت أقوم بهذه الحركة، وأصبحت أمرا تلقائيا، لو معملتهاش تركيزى يقل، هذه الحركة ليست منظرة ولكنها تلقائية وحتى فى التدريبات أقوم بنفس الحركة.

كيف ترى أداء الأهلي مع موسيماني؟

موسيماني ينفذ المطلوب منه، جمالياً لا يقدم الأفضل، ولكن كنتائج يحقق كل المطلوب منه، والأداء ستأتي بالوقت، خاصة أن الأهلي يلعب حوالى 50 أو 60 مباراة في الموسم وليس مطلوباً منه أن يقدم كل المباريات بنفس الشكل الجمالي، ولكن مطلوب منه النتائج، والأهلي فريق بطولات والكرة الحلوة ستأتي بالتدريج.

هل نراك في الأهلي في المستقبل بعد ختام مسيرتك الكروية؟

طبعاً، الأهلي أو إنبي سأعود إليهما فى المستقبل في أى منصب.

من أفضل مدرب تعاملت معه فى مسيرتك؟

هناك الكثير من المدربين، في ناشئى الأهلي كان بدر رجب مثل والدى، وكروفر وضياء السيد وعلاء ميهوب وزيزو وجوزيه وحسام البدري وإيهاب جلال، وطارق العشري وقف بجانبي كثيراً خاصة الموسم الماضي، وعلاء عبد العال حقق معنا طفرة في أسوان.

هل تلقيت عروضاً فى الفترة الأخيرة؟

تلقيت عرضا من الإسماعيلي والإنتاج وطلائع الجيش، واتفقت بالفعل مع الإسماعيلي ولكن إدارة أسوان رفضت رحيلي، كنت أرغب فى الانضمام للدراويش بسبب رسائل جماهيره الداعمة لوجودى بالنادي، ولكني احترمت إدارة أسوان وأكدوا تمسك الجماهير بوجودى فى النادي وإدارة أسوان محترمة وقررت النزول على رغبتهم.

من تراه أقرب للتتويج بالدوري؟

الأهلي، لأنه فريق كبير ومنظم رغم صدارة الزمالك ولكن المؤجلات ستغير الوضع، خاصة أن الأهلي لديه الاستمرارية، والزمالك هجومياً قوى جداً ولكن مشكلة التخبط الإداري تؤثر عليه.

ما هو أغلى هدف سجلته في مسيرتك؟

هدفي مع حرس الحدود في مصر المقاصة بالموسم الماضي، كانت كرة ثابتة وسجلته بشكل رائع، لأني نزلت قبل نهاية اللقاء وسددت كرة قوية وحارس مرمى المقاصة تصدى لها بصعوبة ولكن الكرة الثابتة لم ستطع التصدي لها.

من أصعب مهاجم واجهته؟

هناك لاعبون كثر، وليد أزارو ورمضان صبحي ورزاق سيسيه.

ما هو أول مرتب حصلت عليه فى الأهلي؟

50 جنيهاً في الناشئين، وكان مبلغا كبيرا وقتها فى عام 1997.

ما هي طقوسك المميزة فى رمضان؟

صلاة التراويح، وبحب بعد التمرين أسهر حتى الفجر وأؤدي الصلاة وأنام وأحب أجواء رمضان.

كيف ترى دعم جماهير أسوان؟

هم الداعم الأساسي لنا، وفوزنا على إنبي كان الأغلى لإهدائه للجماهير التي ساندتنا منذ اليوم الأول لوصولنا إلى أسوان.