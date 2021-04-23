شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: لو أنتمى للأهلي أو الزمالك لأصبحت مدربا للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشرى، لاعب الاتحاد السكندرى والمدير الفنى السابق لعدد من الأندية بالدورى المصري، أنه تلقى عرضين من ليبيا لتدريب ناديى المدينة والاتحاد، بعد رحيله عن الطلائع الجيش هذا الموسم، لكنه رفضهما.

وقال العشرى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع شوبير على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، "نتائجى المتواضعة فى الفترة الأخيرة أثرت على تاريخي، ومن الطبيعى أن تفكر الأندية كثيرا قبل التعاقد معي، ولهم كل العذر فى ذلك".

وأوضح العشرى أن اللعب للأهلى والزمالك مختلف عن باقى الأندية وتمثيلهما تدريبيا يختلف أيضا قائلا، "لو كنت أنتمى للأهلى أو للزمالك لأصبحت مدربا للمنتخب الآن، اللاعب والمدرب خارج الأهلى والزمالك عليه أن يبذل مجهودا 300 ضعف فى القطبين حتى ينال شرف تمثيل المنتخب الوطني".

ونفى المدير الفنى السابق شائعات طلبه من قبل جوزيه للعمل مع فى الأهلى أو خارجه، موضحا أنه كان يرحب بالعمل كمدرب عام مع جوزيه فى أى محطة تدريبية خاضها مؤكدا أن العمل مع المدير الفنى البرتغالى من شأنه أن يرفع اسم المدرب للسماء".

واعترف العشرى بأنه خذل الاتحاد السكندرى ومحمد مصيلحى بعد طلبه للعمل مديرا فنيا للاتحاد، موضحا أن الأمر حدثت به ملابسات منعته من قبول المهمة، ومتحفظا على فكرة الاستعانة بمدير كرة مرة أخرى بعد تجربته المريرة مع عبد الظاهر السقا فى المصرى مطلع هذا الموسم.