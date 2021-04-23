شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. مصر تحقق فضية بعد غياب عن التتويج الأولمبى 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.