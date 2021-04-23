شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: محمد عواد طلب الرحيل عن الزمالك.. ولم يتدرب مع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق طلب من إدارة القلعة البيضاء الرحيل فى نهاية الموسم الجارى، لرفضه عدم الحصول على فرصة للمشاركة مع الفارس الأبيض.

وأضاف نبيه فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن محمد عواد تقدم بطلب لإدارة نادى الزمالك من أجل السماح له بالرحيل فى نهاية الموسم الجارى، ليبدأ البحث عن العروض التى تناسبه.

وأشار المدرب العام لفريق الزمالك إلى أن عواد لم يخض تدريباته مع فريق الشباب، بل إنها كانت مباراة للمستبعدين من الفريق الأول من مواجهة الإنتاج الحربى ضد فريق الشباب، ووافق كارتيرون على مشاركة 6 لاعبين من أجل زيادة المعدلات البدنية، وهم محمد عواد وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ويوسف أسامة نبيه وحمدي علاء.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني رفض اقتراح البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمي بالفريق بشأن ضم محمد عواد لمعسكر مباراة القمة أمام الأهلي، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وطلب اوليفيرا من كارتيرون ضم عواد لقائمة مباراة القمة لأنه يؤدي تدريبات قوية وأصبح جاهزا فنيا وبدنيا ولابد من تجهيزه بالدخول تدريجيا فى أجواء المباريات، إلا أن كارتيرون رفض اقتراح أوليفيرا مؤكدا أنه يفضل ضم حارسين فقط فى كل معسكر منعا للأزمات ووعده بدراسة الأمر في المباريات المقبلة.

ويتربع الزمالك على قمة الإيجبشيان ليج برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 11 مواجهة وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

وتجمد رصيد الأهلى عند 30 نقطة في وصافة الدوري، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة، فيما يتبقى للفارس الأبيض مباراتين، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض ولا يزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.