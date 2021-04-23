شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تدريبة من لمسة واحدة فى مران الزمالك.. وشيكابالا وحازم يواصلان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية خاصة على هامش مران الفريق اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية من لمسة واحدة، فى إطار الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

وأشرف الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدريب اللاعبين، وركز ثنائي الجهاز الفني خلال المران على اللعب من لمسة واحدة مع تحرك اللاعبين بدون كرة.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة فنية خاصة، شهدت التركيز على التحكم بالكرة تحت الضغط، وذلك من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل فني في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.