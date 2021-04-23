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وحدة تدريبة من لمسة واحدة فى مران الزمالك.. وشيكابالا وحازم يواصلان التأهيل

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القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية خاصة على هامش مران الفريق اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية من لمسة واحدة، فى إطار الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها  الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

 

وأشرف الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدريب اللاعبين، وركز ثنائي الجهاز الفني خلال المران على اللعب من لمسة واحدة مع تحرك اللاعبين بدون كرة.

 

وخاض لاعبو الزمالك فقرة فنية خاصة، شهدت التركيز على التحكم بالكرة تحت الضغط، وذلك من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل فني في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

 

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي، وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف أخصائي التأهيل.

 

وقام شيكابالا بالجرى حول الملعب عقب انتهاء المران من أجل التعافي من الإصابة التى منعته من المشاركة فى مواجهة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

 

ويتربع الزمالك على قمة الإيجبشيان ليج برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 11 مواجهة وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

 

وتجمد رصيد الأهلى عند 30 نقطة في وصافة الدوري، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة، فيما يتبقى للفارس الأبيض مباراتين، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض ولا يزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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