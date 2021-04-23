شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمد هاني عن العودة لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، أن محمد هاني سيعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد 10 أيام، بعد التحسن الملحوظ فى حالة اللاعب الطبية خلال أداء برنامجه التأهيلي، بعد الحص الطبى الذى خضع له للاعب خلال الفترة الماضية.

وتعرض محمد هاني للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال أحد التدريبات الخاصة بفريقه ليبتعد عن المشاركة في المباريات.

وشدد رئيس اللجنة الطبية بالأهلي على أن محمد هاني يسير بشكل جيد للغاية في أداء برنامجه التأهيلي، وفرص عودته للماركة في اتدريبات الجماعية باتت قريبة، حيث سينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية خلال 10 أيام.

ويعود محمد هاني إلى تدريبات الفريق في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، وأكد الأخير أن اللاعب سيبدأ الجري يوم الجمعة على أن يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع من الشهر المقبل.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن حالة محمد هاني، لاعب الفريق، مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.