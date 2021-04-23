شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قفشة: جالطة سراى وبشكتاش وسيلتيك تتنافس على التعاقد مع نجم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعمال محمد مجدى قفشة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن أن أندية جالطة سراى وبشكتاش وسيلتيك يتنافسون للتعاقد مع نجم القلعة الحمراء.

وقال عبد الرحمن إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عقد قفشة ينتهى في 2024 ، ولم يتحدث معنا أحد في الأهلى حول تمديد التعاقد حتى الآن ولكن قفشة سعيد في الأهلى ولو تحدث معه أحد لتمديد تعاقده سيوافق على الفور، ولو رحل عن النادى سيكون بعرض مالى كبير ولنادى أوروبى كبير يليق بإمكانيات قفشة".

وقال عبد الرحمن إسماعيل: "المنتخب الأولمبى لم يخطرنا بشكل رسمي برغبته في ضم قفشة لأوليمبياد طوكيو، ولكن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب تحدث معنا وأبلغنا أن قفشة ضمن قائمة الـ 14".

ويضيف عبد الرحمن إسماعيل: "نأمل أن يكون أفشة ضمن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى فهو محفل عالمى يليق بإمكانيات نجم الأهلى الموهوب".

وأكد عبد الرحمن إسماعيل: "بيراميدز حاول في اللحظات الأخيرة لانتقال قفشة للأهلى بيع اللاعب للزمالك ولكن قفشة أبلغنى أنه لن يلعب سوى للأهلى وأبلغت النادى السماوى فتراجع عن إتمام الصفقة لصالح الزمالك"

ويضيف عبد الرحمن إسماعيل: "قفشة سوف يصور إعلان عن القاضية ممكن قريبًا، تلقينا عروض كثيرة من شركات ترغب في الاستفادة بهدف القاضية ممكن".