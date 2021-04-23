مران الزمالك.. مشاركة أوباما.. وحازم وشيكابالا يواصلان التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

خاض فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، مرانا تحت قيادة باتريس كارتيرون، والذي عقد جلسة مع اللاعبين قبل التدريب، وطالبهم بإغلاق ملف مواجهة الإنتاج الحربي، والتركيز على مواجهة البنك الأهلي القادمة وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

حصل إمام عاشور لاعب الزمالك، على إذن من الفرنسي باتريس كارتيرون للحصول على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، حيث أنه سيغيب عن لقاء البنك الأهلي بسبب الإيقاف.

وشهد المران مشاركة يوسف أوباما لاعب الزمالك، بعدما غاب عن الفريق أمام الإنتاج الحربي بسبب الإصابة في الكتف.

وخاض أوباما المران بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة ليصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي خلال مران اليوم، وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف أخصائي التأهيل.

وخاض لاعب الزمالك فقرة فنية خاصة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش المران، وشهدت الفقرة التركيز على التحكم بالكرة تحت الضغط، وذلك من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل فني في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع عبد الغني على هامش مران اليوم، وذلك بعد حصوله على طرد في مباراة أمس أمام الإنتاج الحربي.