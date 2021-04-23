مصدر بالأهلي لمصراوي: لم نطلب تأجيل القمة.. ونعاني من ضغط المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو المقبل بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن جهاز الكرة في النادي لم يطلب تأجيل مواجهة القمة بأي شكل من الأشكال رغم الضغط الرهيب في توالي المباريات وحجم الإصابات.

وأضاف:" نعاني من ضغط رهيب لدرجة أن الفريق يخوض مران وحيد بين كل مباراة وأخري كما يحدث حالياً بعد مواجهة سموحه يتدرب الأهلي اليوم ويدخل في معسكر مغلق لمواجهة انبي غداً".

وأوضح:" نلعب كل 72 ساعة مباراة فسنواجه المصري 27 ثم الجونة في 30 أبريل وغزل المحلة 2 مايو والاتحاد في الإسكندرية 6 مايو ثم الزمالك 10 مايو وقبلهم الزمالك 18 أبريل، كل ذلك قبل خوض الأهلي منافسات دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا بأربعة ايام فقط، لمصلحة من يحدث هذا".

وتابع:" في أعوام سابقة ليست بعيدة تمت الموافقة علي منح فريق شارك قارياً راحة لأكثر من أسبوع قبل نصف البطولة والأن نحن ندفع ثمن مشاركتنا في مونديال العالم للاندية وحصد الميدالية البرونزية ثم تأهلنا كفريق مصري وحيد إلي دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي".

وأكد أن الأهلي بهذا الشكل سوف يصل الي مباريات دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي منتصف مايو دون لاعبين بسبب هذا الضغط الرهيب في المباريات.

وأتم تصريحاته:" نعلم أن الظروف صعبة لكن هل ذنبنا اللعب في مونديال العالم للاندية وتأجيل مباريات الدوري لنا وقتها لنلعب بشكل مضغوط، هل المطلوب أن نغادر دروي أبطال إفريقيا؟".