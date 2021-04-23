وكيله: جالاتا سراي وبيشكتاش يريدان ضم أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال أفشة، أن هناك عدد من الأندية خارج مصر ترغب في ضم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ومن ضمن تلك الأندية جالاتا سراي وبيشكتاش في الدوري التركي.

وقال إسماعيل في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" ناديي جالاتا سراي بشكتاش التركيان لديهم رغبة في الحصول على خدمات أفشة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" اللاعب أفشة لا يحتاج إن نقول له دائما ان هناك أندية تتابعه لكي يركز في الملعب مع فريق، لكن حتى الآن لم يصل الأهلي عرض رسمي من أي من الناديين لضم اللاعب".

وأكمل:" عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي 2024، وممكن يجدد للأهلي بشكل طبيعي، ومن جانبي أوجه له النصيحة والقرار يكون له، ولن يغادر الأهلي إلا لو كان العرض كبير ".

وأتم:" شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لم يتواصل مع أفشة حتى الآن، لكن عرفنا انه ضمن اللاعبين الـ 14 لاعب الكبار الذي سيضمهم في القائمة الأولية قبل الاستقرار على 3 لاعبين فقط".