عضو لجنة الزمالك: لن نذبح عواد.. واجتماع قريب مع إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، أن محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك لاعب محترم، مشيرًا إلى أنه تعامل معه بشكل مباشر وحظه غير جيد في بعض المباريات، وقد يكون متأثر بسبب ذلك لكن ذلك لا يعني ذبحه.

وقال عبدالله في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" محمد عواد كان لديه عروضا من السعودية وتحدث معنا عن تلك العروض وقولت له ركز مع اللاعبين وستحصل على فرصة".

وأضاف:" الجلسة معه كانت في السنغال، ولم نجلس معه حتى الآن بعد تصريحاته الأخيرة، وقد يكون احساس بالغضب لعدم مشاركته، ومتأثر نفسيا ولا يحق أن ندبحه".

واستطرد:" يجب أن تحتضن الجماهير اللاعب في هذه الفترة، وابتعاد عواد عن المباريات بالتأكيد يؤثر على مستواه".

وتابع:"أثناء مباراة الأهلي والزمالك ، محمود الخطيب رئيس الأهلي جلس معنا وقال نرغب في مناقشة اللائحة المالية الجديدة سويًا للاستفادة بشكل جيد منها ليكون لدينا دوري قوي ويتحسن المستوي".

وأتم:" الاجتماع سيكون مع إدارة الأهلي قريبا، لكن اتفقنا وخلال اسبوع بعد مباراة الكأس لليد سنحدد موعد الاجتماع".