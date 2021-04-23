الإسماعيلي ينفي بيع المحمدي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

قال علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، إن ما يتردد عن بيع النادي لمدافعه باهر المحمدي للنادي الأهلي، أمر غير صحيح.

وكان سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين السابق قد قال من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة اليوم الجمعة إنه تم بيع اللاعب بالفعل للأهلي.

ورد أبو جريشة من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أيضا: "هذا هو الكلام الذي يهز النادي وليس له أي قيمة حاليًا كما أنه ليس صحيحًا."

وأكمل: "لا أعرف ما الغرض من وراء هذه التصريحات، الفريق في ظروف صعبة ويجب أن نوفر حالة من التركيز لكل اللاعبين، لا حديث عن انتقال أي لاعب سواء راحل أو سيتم التعاقد معه."

وواصل: "الأهلي والزمالك قدموا لنا المساعدة لكن لا يمكنك أن تُجبر أي لاعب على الانتقال إلى فريق أخر، محمود الخطيب جلس مع اللاعبين وسمح لهم بالرحيل لكن رغبة اللاعب هي الفاصل."

واختتم: "الفترة المقبلة ستكون أفضل، هناك عناصر مصابة سوف تعود ونأمل تحسن موقفنا في جدول الترتيب."

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 (قبل الأخير) في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة وهو نفس رصيد البنك الأهلي صاحب المركز الـ16.