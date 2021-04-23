الزمالك: ننتظر رد الاستئناف بشأن عقوبات الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن إدارة النادي تنتظر الرد على الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد العقوبات الموقعة على عناصر فريق الشباب.

وأضاف الدردير من خلال تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي أن ما يتردد عن أن الزمالك لم يتقدم باستئناف على العقوبة غير صحيح.

وأكمل بأن الزمالك قدم استئناف على عقوبات جميع اللاعبين كما تم إرسال طلب استئناف أخر لإمام عاشور.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أصدرت عدة قرارات بعد واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك من فريق 99 عقب مباراة الأهلي والذي تضمن سبابًا لعدد من مسؤولي القلعة الحمراء.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.