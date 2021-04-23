نتيجة مباراة الريان والوحدة في دوري أبطال آسيا «خربين ينهي الملحمة»

تعرف على نتيجة مباراة الريان والوحدة في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات، والتي شهدت 9 إنذارات صفراء، و3 بطاقات حمراء.

كرر الوحدة الإماراتي فوزه على الريان القطري بنتيجة (1-0)، اليوم الجمعة على ملعب بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا الهندية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل عمر خربين هدف الفوز الثمين لفريق الوحدة على الريان من ضربة جزاء في الدقيقة (71)، ليرفع العنابي رصيده إلى 7 نقاط خلف المتصدر بيرسيبوليس الذي سيواجه فريق جوا الليلة على نفس الملعب.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الريان والوحدة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية وقطر، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ولم يشهد الشوط الأول هجمات خطيرة تذكر، بخلافة فرصتين لصالح فريق الوحدة عبر تسديدة تيم ماتافز على الطاير من خارج منطقة الجزاء والتي أبعدها حارس الريان “فهد يونس” إلى ركلة ركنية، ورأسية فارس جمعة التي جاورت القائم.

كما تلقى نادي الريان صدمة قوية بتعرض لاعبه “أحمد عبد المقصود” للطرد المباشر، بعد تدخل خشن على لاعب الوحدة “عبدالله أنور”.

وفي الشوط الثاني، أغلق نادي الريان المساحات من أجل تعويض النقص العددي، ولكن فرانك كوم إرتكب ضربة جزاء بعد إعاقته لفارس جمعة داخل المنطقة، نجح عمر خربين في تنفيذها ليسجل هدف التقدم لفريق الوحدة عند الدقيقة (71).

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، حصل كوم على الإنذار الثاني والطرد ليغادر الملعب، ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية، ولكن لاعب الوحدة المخضرم “إسماعيل مطر” تعرض للطرد في الدقيقة (90)، ليعلن بعدها حكم المباراة انتهاء المباراة بفوز أصحاب السعادة على الريان بنتيجة (1-0).

الجدير بالذكر ان الوحدة قد فاز على الريان في المباراة الماضية ضمن الجولة الثالثة، فبعدما كان الفريق القطري متقدمًا في النتيجة بهدفين نظيفين، عاد صاحب السعادة من بعيد ليحقق الفوز بنتيجة (3-2).