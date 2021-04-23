بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والوحدات في دوري ابطال اسيا «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة السد والوحدات في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

يتجدد اللقاء بين الوحدات الأردني والسد القطري، اليوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وفاز السد على الوحدات بنتيجة (3-1)، في مباراة الذهاب ضمن الجولة الثالثة، والتي أقيمت منذ أيام قليلة، وسيسعى الفريق القطري لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مواصلة السعي وراء التأهل إلى دور ثمن النهائي.

في المقابل، ما زال فريق الوحدات دون انتصار في دور المجموعات من دوري ابطال اسيا 2021، حيث تعادل في الجولة الأولى مع النصر، وخسر في الثانية والثالثة أمام فولاد، والسد على الترتيب.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فولاد خوزستان الإيراني، ويأتي السد القطري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل الترتيب الوحدات الأردني بنقطة واحدة في رصيده.

بث مباشر السد والوحدات

وتذاع مباراة السد والوحدات على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السد والوحدات في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية وقطر والاردن، 22:00 بتوقيت الإمارات.