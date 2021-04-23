تعرف على موعد مباراة الوحدات والسد في دوري ابطال اسيا، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة.

يتجدد اللقاء بين الوحدات الأردني والسد القطري، اليوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

واستطاع السد الفوز على الوحدات في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة (3-1)، التي أقيمت منذ 3 أيام فقط، وسيسعى الفريق القطري لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مواصلة السعي وراء التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيث يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، بينما يتصدر النصر السعودي بخمس نقاط بفارق الأهداف عن فولاذ الإيراني الثاني.

في المقابل، ما زال فريق الوحدات دون أي انتصار يُذكر في دور المجموعات، لسابق تعادله في الجولة الأولى مع النصر، والخسارة في الثانية أمام فولاذ وفي الثالثة أمام السد.

موعد مباراة الوحدات والسد في دوري ابطال اسيا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والسد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية وقطر والاردن، 22:00 بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الوحدات والسد في بث مباشر على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

ولن تُنقل المباراة على القنوات الرياضية الأوكرانية أو الكرواتية التي نقلت بعض مباريات دور مجموعات البطولة خلال الجولات الثلاث الماضية.

وسينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث المباراة والنتيجة عبر بث مباشر يمكنكم متابعته من (هنا) عن طريق تحديث الصفحة أول بأول.