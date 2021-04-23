جيليرمي: الفوز الأول لا يعني الكثير، السد تنتظره مباراة مُعقدة أمام الوحدات

طالب لاعب الوسط البرازيلي “جيليرمي توريس” زملائه في السد القطري بضرورة نسيان ما حدث أمام الوحدات الأردني نهاية الأسبوع الماضي، والتركيز فقط على مباراة اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وأشار جيليرمي توريس /30 عامًا/ إلى أن الوحدات سيعمل جاهدًا على رد اعتباره من الخسارة بنتيجة 1/3، من أجل العودة إلى مضمار المنافسة على المركز الثاني المؤهل لثمن النهائي.

ولم يفز الوحدات الاردني بأي مباراة حتى الآن في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، حيث تعادل مع النصر في الافتتاح من دون أهداف، وسقط في خساراتين متتاليتين أمام فولاذ الإيراني والسد القطري.

وأضاف جيليرمي توريس أثناء حضوره المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الوحدات والسد اليوم الجمعة “لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق، يجب أن ننسى ما حدث في المباراة الأولى قبل يومين، ونركز فقط على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث”.

وأضاف “أتمنى أن نواصل الانتصارات للزحف نحو صدارة المجموعة. تنتظرنا مباراة مُعقدة أمام بطل الأردن، لا بد أن نتعامل معها على أنها مباراة نهائية، ونقدم أفضل ما لدينا لمواصلة تحقيق الانتصارات”.

وحول رأيه في قيمة وقوة دوري أبطال آسيا وأوجه التشابه بينه وبين كوبا ليبرتادوريس، أتم لاعب أودينيزي وديبورتيفو لاكرونيا وأولمبياكوس الأسبق “لا يوجد فرق بين دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أميركا الجنوبية، كل المنافسات قوية ويجب التعامل معها بجدية عن طريق التحضير لكل مباراة بكل قوة”.