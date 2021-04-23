مشكلة في خط دفاع الوحدات قبل لقاء السد بدوري أبطال آسيا

يواجه الوحدات – بطل الاردن- مشكلة في خط دفاعه قبل لقاء السد القطري في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا مساء اليوم، تتمثل في تأخر تعافي الظهير الزيمن فراس شلباية من الإصابة التي ألمت به في الجولة الماضية أمام نفس الفريق.

وأضطر فراس شلباية لترك مكانه للاعب إياد رجائي مطلع الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت قبل يومين على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بعدما شهر بألم في الركبة.

وخضع اللاعب لفحص شامل بالرنين المغناطيسي يوم أمس الخميس للاطمئنان على حالته، ورغم أن الفحص أظهر سلامة أربطة الركبة، إلا أنه لا يزال يعاني من ألم في العظمة الجانبية للركبة، ما قد يمنعه من المشاركة كأساسي مع فريقه مساء اليوم الجمعة.

وقال طبيب الوحدات “مؤيد عمر” في تصريحات رسمية “اللاعب لا يعاني من مشكلة كبيرة، فقط مُجرد كدمة قوية للعظمة الجانبية للركبة وهذا ما يشعره بالألم”.

وأكد الطبيب “نحاول تجهيز فراس شلباية للمشاركة أمام السد، لكن كل شيء يتوقف على تخلصه من الألم الحاص في الركبة بصورة نهائية”.

وخسر الوحدات مباراتين في أول ثلاث جولات، مكتفيًا بنقطة واحدة حصل عليها جراء تعادله مع النصر السعودي، لتتراجع آمال الفريق في المنافسة على مركز أفضل ثاني.