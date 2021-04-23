شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك .. وأوباما يشارك في المران كاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جانبا من التدريبات الاستشفائية والتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الجمعة بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي القادمة.

كما شارك يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

وغاب يوسف أوباما عن الفريق أمام الإنتاج الحربي بسبب الإصابة في الكتف.

وخاض أوباما المران بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة ليصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.