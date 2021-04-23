الامارات | الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته بشأن الأندية المنشقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته بشأن الأندية المنشقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - درس الاتحاد الاوروبي خياراته في ما يتعلق بالخطوات التي سيتخذها بحق الاندية الـ12 التي أطلقت الدوري السوبر الاوروبي الانفصالي، قبل أن تتراجع عن خطوتها بعد 48 ساعة، من دون ان يتخذ أي إجراءات في الوقت الحالي كما أعلن الجمعة.

وقال الاتحاد القاري في بيان إثر انتهاء اجتماع لجنته التنفيذية في لوزان: "تم إبلاغ اللجنة التنفيذية بآخر التطورات في ما يتعلق في الدوري السوبر لا سيما الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي والإجراءات التي ينوي اتخاذها".

وكان الاتحاد القاري شهد انفصالا خطط له 12 ناديًا من نخبة الاندية القارية لاطلاق مسابقة الدوري السوبر، لكن رد الفعل الصارم من أنصار هذه الاندية واتحاداتها الوطنية وأغلبية الرأي العام جعلتها تتراجع عن خطوتها ولم تكتف بهذا الامر بل قدمت اعتذارها الى أنصارها.

وانسحب حتى الان 9 اندية من الدوري السوبر بينها ستة من انجلترا، في حين لم يفعل ذلك حتى الان قطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة بالاضافة الى يوفنتوس الايطالي.

وكان من الخيارات استبعاد الثلاثي المؤلف من ريال مدريد وتشلسي ومانشستر سيتي الانجليزيين من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا المقرر الاسبوع المقبل، لكن رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين استبعد القيام بهذه الخطوة، وقال لشبكة "بوب تي" السلوفينية الاربعاء: "ثمة فرصة ضئيلة لعدم إقامة مباريات الأسبوع المقبل (في دوري الأبطال). إذا قمنا بإلغاء هذه المباريات، ستقوم شبكات التلفزة بالمطالبة بتعويضات".

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