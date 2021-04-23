شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. النني لجماهير الأرسنال: «أريد منكم الدعم وليس انتقاداي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، إن المشاركة باستمرار تساعد اللاعب على استعادة مستواه، لكن عندما يكون على مقاعد البدلاء يهبط مستواه.

وأضاف النني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «مع أرتيتا إذ كنت جيدا ستشارك وعلى العكس ستجلس على مقاعد البدلاء أو ستكون خارج القائمة، وهذا ما أحبه لأنني أقدم المساعدة وأشعر أنه أمر عادل، عندما تتدرب جيدا بقوة سيعيطيك الفرصة للمشاركة".

وتابع النني: «إيمري لم يعطني الفرصة للعب وهذا سبب رحيلي إلى الدوري التركي من أجل التطور والعودة مرة أخرى وأنا سعيد بنفسي الآن».

ووجه الدولي المصري رسالة لجماهير الأرسنال: «أريد منكم الدعم وليس انتقاداي، لهذا يُدعى المشجعين أنصارا، ليس أن تنتظر أن أمرر كرة خاطئة أو مباراة سيئة للتحدث عني، عليكم أن تدعمونا في اللحظات السيئة، لأن الجميع يساندك في اللحظات الجيدة، هذا سيجعلني سعيدا وأتطور أكثر لأنني أرى الدعم»

وشارك النني الموسم الجاري في 36 مباراة بقميص أرسنال منها 22 كأساسي، وسجل هدفين.

ومع أوناي إيمري شارك النني في 17 مباراة فقط واكتفى بصناعة هدف واحد.

ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الجمعة.