شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا : «الإسماعيلي باع باهر المحمدي للأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالرازق الشهير بـ«بازوكا»، رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادى الإسماعيلى، إن إدارة النادي باعت باهر المحمدي مدافع الفريق للأهلي.

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات إذاعية: «على مسؤولتي الأهلي اشترى باهر المحمدي من الإسماعيلي والأمور حسمت منذ فترة«.

وتابع عبدالرازق: «إدارة الإسماعيلي باعت باهر المحمدي للأهلي وهذا على مسؤوليتي، لو كلفوني كنت سأحصل على أفضل 3 من اللاعبين على سببيل إعارة مقابل باهر المحمدي».

وأوضح، أنه من الأفضل الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة الأهلي للحصول على أكبر عائد مادي لنادي الإسماعيلي، مضيفا أن كل اللاعبين الذين رحلوا عن الإسماعيلي بـ «كوبري» ولم يستفد النادي منهم أي شيء باستثناء شريف عبدالفضيل ومحمود متولي.