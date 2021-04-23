شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يسخر من «كلوب» بسبب ملعب «الميرنجى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر فلورينتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، من تصريحات الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، حول ملعب الميرنجى «ألفريدو دى ستيفانو» فى المدينة الرياضية للنادى «فالديبيباس»، بعد الخسارة عليه بنتيجة (1-3) فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال.

وشبه كلوب ملعب الميرنجى بملاعب التدريبات، وهو ما أثار الانتقادات ضده، ليخرج بعدها ويؤكد أنه لم يرغب أن يكون غير محترم فى تصريحاته، واعتذر عن ذلك.

وقال بيريز، خلال تصريحاته لإذاعة «كادينا سير»: «لا أعرف لماذا لا يحب كلوب فالديبيباس؟ فهنا وفى كييف خسر ضدنا بنفس النتيجة (1-3)».

وكان ريال مدريد قد توج بلقب دورى الأبطال عام 2018، على حساب ليفربول، فى نهائى كييف، وأخرجه من النسخة الحالية بدور ربع النهائى بعدما فاز عليه فى الذهاب وتعادل معه فى الإياب.