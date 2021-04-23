شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفلت من عقوبات الاتحاد الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن عدم وجود أى أسس قانونية يمكن بموجبها معاقبة ريال مدريد، لمشاركته فى إنشاء بطولة دورى السوبر الأوروبى.

وهدد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، بمعاقبة ريال مدريد، مُشيرًا إلى إمكانية استبعادهم من نصف نهائى دورى الأبطال ضد تشيلسى.

ومن المُقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، خلال ساعات، من أجل تحديد الأماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع.

وبحسب صحيفة «ماركا»، الإسبانية، فإن اللجنة التنفيذية لا تتمتع بصلاحية معاقبة ريال مدريد أو أى ناد، والهيئة المسؤولة عن العقوبات هى اللجنة التأديبية، ولا يوجد أى أساس قانونى لأى إجراء محتمل، وإذا لزم الأمر فإن محكمة التحكيم الرياضى ستبطل القرار.

وأضافت الصحيفة، التى تواصلت مع العديد من خبراء قانون الرياضة: «لم ينتهك ريال مدريد أى مادة من لوائح المنافسة، ولا يوجد أى نص يُشير إلى عدم توافق إنشاء أو تقديم بطولة موازية».

فى نفس السياق، كشفت تقارير صحفية أن هناك أصواتا من داخل بعض الأندية تعالت وطالبت بضرورة معاقبة ريال مدريد ويوفنتوس قائدى التمرد على خلفية أزمة دورى السوبر الأوروبى.

وقالت صحيفة «Gazzetta»، الإيطالية، إن بعض الأندية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم تطالب بمعاقبة ريال ويوفنتوس قائدى التمرد، مضيفة أنه تم اقتراح عام من الاستبعاد من دورى أبطال أوروبا.

كانت محكمة فى مدريد قد أصدرت قرارًا بمنع كل من الفيفا واليويفا والليجا واتحاد كرة القدم فى إسبانيا، من اتخاذ أى إجراء ضد الفرق المشاركة فى دورى السوبر الأوروبى، وأيضًا منع كل هذه الأنظمة من اتخاذ أى إجراء بشأن معاقبة اللاعبين الذين يشاركون فى هذه البطولة.

بينما أكد رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم جابرييلى جرافينا معاقبة ميلان، يوفنتوس والإنتر، بأنه لا توجد محاكمة ولا عقوبة لفكرة لم تتم الموافقة عليها، ولكننا سنفعل ذلك من خلال العدالة الرياضية فى حالة تجسيد المبادرات التى تخالف القواعد.

وهاجم فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، رئيسى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ورئيس رابطة الدورى الإسبانى، ووصفهما بالعدوانيين بعد الهجوم الذى تلقاه مشروع دورى السوبر الأوروبى، المزمع إقامته فى شهر أغسطس المقبل.

وقال فلورنتينو بيريز، خلال حوار مع إذاعة «كادينا سير»، الإسبانية: «لم أشهد رئيس اليويفا ورئيس رابطة الليجا عدوانيين بهذا الشكل من قبل، يبدو أنه كان شيئًا متفقًا عليه».

وأضاف بيريز: «نظام دورى السوبر الأوروبى هو أن تبدأ البطولة من أغسطس حتى نهاية الموسم، الأندية الكبيرة والصغيرة كانت ستكسب الأموال من البطولة، أحد الأندية الستة الإنجليزية لم يكن مقتنعاً حقًا بالمشروع، مما تسبب فى نقل ذلك لباقى الأندية».

تابع بيريز: «تهديدات وإهانات، يبدو وكأننا قتلنا كرة القدم! يجب إنقاذ كرة القدم». وشدد فلورنتينو بيريز: «الأمر بمنتهى السهولة، السوبر ليج لا تؤثر على الدوريات هناك أشخاص لديهم امتيازات ولا يريدون أن يخسروها، حتى لو كان ذلك على حساب تخريب الأندية».

وقال رئيس ريال مدريد: «بدأ مالكو مانشستر فى حملة تلاعب، بأننا سوف ننهى الدوريات، لن أقول من هو منهما». وأردف بيريز: «الـ12 ناديا وقعت عقدًا ملزمًا، إذا لم ينجح هذا المشروع فسينجح مشروع آخر».

وأضاف رئيس الريال: «مشروع دورى السوبر الأوروبى قابل للتطبيق بدون الأندية الألمانية والفرنسية بالطبع». وتابع بيريز: «الاتحاد الأوروبى قدم عرضًا فاجأنى، يجب أن يكون رئيس الاتحاد هو الشخص المناسب ليتحدث عنه، يبدو أننا أسقطنا قنبلة ذرية».