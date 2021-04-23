شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ مهدد بخسائر 150 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخشى نادى بايرن ميونخ حامل لقب الدورى الألمانى لكرة القدم، تعرضه لخسائر بقيمة 150 مليون يورو (180 مليون دولار) بسبب جائحة كورونا. وكشف هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، عن الخسائر المحتملة من خلال بيان أصدره النادى، لمساندة عضو مجلس إدارة النادى حسن صالح حميديتش، ضد الانتقادات اللاذعة التى تعرض لها.

حميديتش المسؤول عن انتقالات اللاعبين بالنادى البافارى، تردد أنه السبب فى إعلان المدير الفنى هانز فليك الأسبوع الماضى عن رغبته فى الرحيل عقب نهاية الموسم. وكان فليك أعلن فى وقت سابق عن عدم رضاه بشأن سياسات الانتقالات فى النادى. وقال هاينر فى البيان: «لكل عملة وجهان.. ونتفهم أن المدرب يفضل أن يكون لديه فريق يضم 30 نجما بارزا، كلنا نود ذلك، لكن هناك جائحة كورونا وعلينا أن نتعامل مع خسائر فى الإيرادات بنحو 150 مليون يورو».

وأضاف: «بايرن مازال فى وضع مالى جيد لكن الضغوط شديدة، وبايرن يظل متحدا وبشكل قاطع ضد العداء الموجه لحسن صالح حميديتش». وزاد: «الانتقاد البناء بالتأكيد، دائما يكون مقبولا، لكننا ندين استهداف الأشخاص والتحريض بأقوى شكل ممكن، لا يوجد مكان لهذا الأمر فى بايرن».

وأشار رئيس بايرن ميونخ إلى أن حميديتش عليه أن يأخذ فى حسبانه الجوانب الاقتصادية والرياضية أثناء القيام بمهام عمله. وأكد: «المدرب فى الطبيعى يركز على النجاح قصير الأمد، وعضو مجلس الإدارة للجانب الرياضى عليه أن يخطط للمدى المتوسط والطويل». واستنكر بايرن إعلان فليك عن رغبته فى الرحيل الأسبوع الماضى، وقال هاينر: «نتخذ كل القرارات سويا، بما فى ذلك ما يخص اللاعبين الجدد».