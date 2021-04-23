شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضع اللمسات الأخيرة فى صفقة «أجويرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية عن تأكد مغادرة سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى فى نهاية الموسم، عندما ينتهى عقده بعد مسيرة 10 سنوات فى ملعب السيتى.

ويعد أجويرو الهداف التاريخى للسيتى، حيث سجل إجمالى 257 هدفًا فى 385 مباراة فى جميع المسابقات، وارتبط المهاجم 32 عامًا بالعديد من الأندية الكبرى، بما فى ذلك برشلونة.

قالت صحيفة «آس» الإسبانية إن أجويرو يقترب من الاتفاق على صفقة لمدة عامين مع برشلونة وينتظر اللاعب وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بعد أن يمدد صديقه المقرب ومواطنه ليونيل ميسى إقامته فى نو كامب.

وأضافت الصحيفة انه عندما أُعلن أنه سيغادر سيتى فى صفقة انتقال مجانية الشهر الماضى، أصدر أجويرو بيانًا صادقًا على وسائل التواصل الاجتماعى وكتب أجوريو: «عندما تنتهى الدورة، تنشأ أحاسيس كثيرة».

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وتابع سيرجيو: «لا يزال لدى شعور كبير بالرضا والفخر لأننى لعبت مع مانشستر سيتى طوال عشرة مواسم وهو أمر غير معتاد بالنسبة للاعب محترف هذا اليوم وهذا العصر، عشرة مواسم مع إنجازات كبيرة، تمكنت خلالها من أن أصبح أفضل هداف تاريخى وأن أكون رابطة قوية مع كل أولئك الذين يحبون النادى الأشخاص الذين سيظلون دائمًا فى قلبى».

وأكمل مهاجم السيتى: «كنت سأشارك خلال فترة إعادة الإعمار لعام 2011، وبتوجيهات من المالكين ومساهمات العديد من اللاعبين، حصلنا على مكانة بين أعظم دول العالم، وستظل مهمة الحفاظ على هذا المنصب المتميز الذى يستحقه على عاتق الآخرى، بالنسبة لى، سأستمر فى بذل قصارى جهدى لبقية الموسم للفوز بمزيد من الألقاب وإضفاء المزيد من السعادة للجماهير، بعد ذلك، ستبدأ مرحلة جديدة بها تحديات جديدة، وأنا مستعد تمامًا لمواجهتها بنفس الشغف والاحتراف اللذين كرستهما دائمًا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى».

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كما أشاد بيب جوارديولا مدرب السيتى بأجويرو واصفا إياه بأنه أفضل مهاجم عرفه هذا النادى على الإطلاق.

وقال: «سيرجيو لا بديل له، ويمكننى القول من حيث الأرقام إنه يمكن استبداله، ليس من السهل عندما ترى أكثر من 360 مباراة لعبت وأكثر من 250 هدفًا، كمية الألقاب، إنه شخص رائع، وإنسان، وأنا متأكد من أنه إذا كان عقله لا يزال عدوانيًا كما هو، فيمكنه تمديد حياته المهنية لفترة أطول وأطول من عامين أو ثلاثة أو أربع أو خمس سنوات».