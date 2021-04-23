شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يسعى لضم محمد عواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية سعودية إن نادي الاتفاق السعودي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى الزمالك محمد عواد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وأضافت التقارير أن نادي الاتفاق سيتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الحارس، الذي يسعى للخروج من الزمالك بعدما فشل في الحصول على مركز أساسي وأصبح الحارس رقم 3 بعد جنس ومحمد أبوجبل .

ويرغب النادى السعودى في تدعيم صفوفه بعواد خلال الموسم الجديد بضم محمد عواد .

وانتقل عواد للزمالك في 2019 بمليوني يورو، شارك في 15 مباراة فقط مع الفريق .

وأراد سيراميكا كليوباترا التعاقد مع لاعب المصري السابق لكن الزمالك رفض في سوق الانتقالات الشتوية الماضية .