شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ينشر نص خطاب شكوى الزمالك للكاف: الترجي والمولودية اتفقا علينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل نادى الزمالك رسمياً شكوى الى الاتحاد الافريقى لكرة القدم كاف بخصوص فضيحه مباراة الترجى والمولوديه فى الجولة الاخيرة، من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.

وأشار الزمالك في خطابه إلى أن الفريقان الترجي والمولودية اتفقا على التعادل ليصعدا سويا ويخرج الزمالك من البطولة.

وهذا نص خطاب الخطاب المرسل من الزمالك الى الاتحاد الافريقى لكرة القدم.

نكتب إليكم بخصوص مباراة نادي الترجي التونسي ونادي المولودية الجزائري التي أقيمت في تونس يوم 10 أبريل 2021 ضمن الجولة السادسة من دوري المجموعات والتي أقيمت بالتزامن مع مباراة الزمالك وفريق السنغال تونغيث.

مع الأخذ في الاعتبار أن جميع مباريات المجموعة جرت في وقت واحد، وهذا من أجل مبدأ تطبيق العدالة والمساواة الذي تحرصون عليه دائما.

نطلب منكم التفضل باعتبار ذلك بمثابة استئناف واحتجاج بشان المباراة المذكورة أعلاه والتي في حالة انتهت بالتعادل، فإن فريق الترجي سيتأهل كأول مجموعه وفريق والمولودية سيتأهل كثانی المجموعة مع اقصاء نادي الزمالك.

تجدون الملاحظات التالية من خلال متابعتنا للأحداث المصاحبة للمباراة، إلى جانب آراء و انتقادات المحللين المصريين والذين وصفوا المباراة بأنها مباراة ودية ، حيث انه في الشوط الثاني تغير أداء الفريقين حتى سجل فريق المولودية هدف التعادل الذي باركه لاعبي الترجي التونسي بدءا من المدافع الأيمن ثم الحارس الذي يسقط عمدا اثناء الهدف حرصا على علم اللحاق بالكرة . والمدافع الذي قام بخيانة الصد يقدميه أثناء تسديد الكرة في مرمى فريقه الترجي اثناء تسجيل لاعب فريق المولودية الهدف.

ثم بعد الهدف وتعادل الفريقان، لم يهاجم أي من الفريقين الأخر بينما كان الوقت ينفد ويضيع بشكل كبير مع العلم أن فريق المولودية كان في مصلحته تسجيل هدف أخر لقيادة المجموعة بلكنه لم يبذل أي جهد.

على العكس جاءت فرصة في تسجيل هدف لفريق المولودية لكن اللاعب سقط ، مدعيا إصابته في مشهد حزين ومؤلم مما زاد الشكوك بأن هناك اتفاق بين الفريقين لإنهاء النتيجة بالتعادل وذلك لاستبعاد الوصيف وبطل بطولة الكونفدرالية للموسم قبل السابق نادي الزمالك . لكن كان ينبغي أن يكون محليا بالروح الرياضية التي ينبغي أن تسود ملاعبنا الأفريقية.

لذلك نرجو منكم التفضل بمراجعة شريط المباراة ومقارنتها بأداء فريق الترجي التونسي والمولودية الجزائري بالمباريات التي أقيمت أمام نادي الزمالك و ذلك من خلال خبيركم الموقر الذي نثق به.

ونطالب بالتحقيق فيما حدث باستاد رادس بين فريقي الترجي التونسي وفريق مولودية الجزائر، وهذا فقط الحرصنا على التواجد في البطولة الأقوى والأشهر في قارتنا الحبيبة .