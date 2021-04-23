دورة برشلونة: سينر يقصي روبليف ويبلغ نصف النهائي

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برشلونة: أصبح الشاب الإيطالي الواعد يانيك سينر (19 عامًا) المصنف العشرون عالميًا أصغر لاعب يبلغ نصف نهائي دورة برشلونة لكرة المضرب منذ العام 2005، بإقصائه الجمعة الروسي أندري روبليف السابع عالميًا 6-2، 7-6 (8/6)، ليضرب موعدًا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيًا في الدورة والفائز على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-3، 6-3.

وكان هذا الفوز الاول للايطالي المصنف الحادي عشر في الدورة على حساب روبليف في ثاني لقاء بينهما، حيث سبق أن تفوق عليه الاخير في دورة فيينا العام الفائت.

وأصبح ابن الـ 19 عامًا والذي يعتبر أحد المواهب الواعدة في عالم الكرة الصفراء أصغر لاعب يبلغ المربع الذهبي في برشلونة منذ الاسباني رافايل نادال الذي حقق ذلك قبل 16 عامًا في سن الثامنة عشرة.

وقال سينر بعد الفوز "أحاول أن أتقدم كل أسبوع. لعب (روبليف) عددًا كبيرًا جدًا من المباريات هذا العام وحاولت أن ألعب أسلوبي".

وتابع "كان من الصعب حسم المواجهة. أتيحت لي ثلاث فرص لكسر الارسال عندما كانت النتيجة 5-5 (في المجموعة الثانية) ولم أستفد من إحداها، ولكني سعيد بالفوز في النهاية".

ومُني روبليف (23 عامًا) الطامح للقبه الثاني هذا العام بعد روتردام والتاسع في مسيرته، بنكسة أخرى في غضون أسبوع بعد أن سقط في نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز أمام تسيتسيباس الذي بلغ نصف النهائي بفوزه على أوجيه-ألياسيم المصنف عاشرًا في الدورة.

وهذا الفوز الرابع تواليًا لتسيتسيباس (22 عامًا) على حساب الكندي في سادس مواجهة بينهما بعد أن تفوق الكندي في أول مباراتين جمعتهما، والثاني هذا العام لليوناني بعد أن فاز عليه في دورة أكابولكو المكسيكية.

ويقدم تسيتسيباس مستويات مميزة على الملاعب الترابية هذا الموسم حيث لم يخسر اي مجموعة في طريقه الى اللقب في مونتي كارلو وفي برشلونة حتى الآن.

وسبق أن التقى تسيتسيباس وسينر مرتين، كلاهما في دورة روما للماسترز حيث خرج اليوناني فائزًا عام 2019 قبل أن يرد الايطالي التحية في 2020.

ويلعب لاحقًا أيضًا نادال المصنف أول في الدورة والثالث عالميًا الباحث عن لقبه الثاني عشر في كاتالونيا مع البريطاني كاميرون نوري (58 عالميًا)، والارجنتيني دييغو شفارتسمان (التاسع عالميًا) مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا (13 عالميًا).