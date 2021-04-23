شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة القمة سر إعادة الزمالك لملف مدير الكرة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك سر عودة التفكير فى التعاقد مع مدير للكرة خلال المرحلة المقبلة، وهو خسارة مباراة القمة، حيث تخشي اللجنة الثلاثية من تأثر الفريق سلبا مثلما حدث الفترة الماضية أثناء تولي باتشيكو المسئولية الفنية.
وترغب لجنة الزمالك فى توفير كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني للنجاح وعدم انشغالهم بأى أمور خارج المستطيل الأخضر، لذا تم التفكير في محمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة لتولي مهمة مدير الكرة في الأيام المقبلة ليكون المسئول الأول عن كافة الأمور الإدارية داخل الفريق وفرض مبدأ الثواب والعقاب تجاه أي لاعب مقصر.
من جهته كشف حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، عزم النادي الأبيض تعيين مديرا للكرة ضمن الجهاز الفني للفريق، وجاري في الوقت الحالي دراسة أكثر من أسم مرشح لهذا المنصب.
وكانت تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك لعدم تعيين مدير للكرة بالجهاز الفني الجديد، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعد اعتذار أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق، عن تولي منصب مدير الكرة إلى جانب عمله الفني، مما دفع كارتيرون لرفض وجود مديرًا للكرة فى جهازه المعاون.
وقال السمري في تصريحات تليفزيونية أن محمود سعد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لاتحاد الكرة هو المرشح الأولي لتولي هذا المنصب خلال الساعات القليلة القادمة.