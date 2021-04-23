شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة القمة سر إعادة الزمالك لملف مدير الكرة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك سر عودة التفكير فى التعاقد مع مدير للكرة خلال المرحلة المقبلة، وهو خسارة مباراة القمة، حيث تخشي اللجنة الثلاثية من تأثر الفريق سلبا مثلما حدث الفترة الماضية أثناء تولي باتشيكو المسئولية الفنية.

وترغب لجنة الزمالك فى توفير كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني للنجاح وعدم انشغالهم بأى أمور خارج المستطيل الأخضر، لذا تم التفكير في محمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة لتولي مهمة مدير الكرة في الأيام المقبلة ليكون المسئول الأول عن كافة الأمور الإدارية داخل الفريق وفرض مبدأ الثواب والعقاب تجاه أي لاعب مقصر.