شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: باهر المحمدى وقع للأهلى.. والعملية "سداح مداح" فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الرازق بازوكا، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، أن الاطلاع على العقود سبب رحيل مدحت الوردانى عن اللجنة الفنية للدراويش، مؤكداً في الوقت نفسه أن باهر المحمدى وقع للنادى الأهلى.

وقال بازوكا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "اللجنة الفنية دورها انتهى، المهندس مدحت الوردانى غلط وطلب يطلع على العقود فقرر إبراهيم عثمان إقالته".

وأضاف بازوكا، "مينفعش رئيس نادى يتجمد، يا إما يدير يا إما يمشى، طالما تم تعيين لجنة الفنية للإسماعيلى يبقى كان مفروض منحها كل الصلاحيات، اللجنة لم ترحل بعد قرار إبراهيم عثمان بإقالة الوردانى، هل هى لجنة تسيير أعمال"

وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "العملية سداح مداح فى الإسماعيلى، المفروض يتم تعيين عماد سليمان مدير كرة ومنح إيهاب جلال كل الصلاحيات، مكسب مباراة لايفرحنا، احنا عندنا بلاوى"

وأكمل بازوكا، "إيهاب جلال مش ساحر، لو ساندناه ووقفنا جمبه يستطيع إنقاذ الإسماعيلى، فالإسماعيلى لن يهبط وهذا وعد منى، إحنا هنتبهدل بس، ولازم جمهور الاسماعيلى يعرف ان باهر المحمدى وقع للأهلى وهذا على مسئوليتى الخاصة".

ويضيف نجم الاسماعيلى الأسبق:" كنت أتمنى الوضوح الكامل من إدارة الدراويش بشأن صفقة انتقال باهر المحمدى للأهلى على أن نحصل على ثلاثة لاعبين من الاهلى يلعبون فى الدراويش".