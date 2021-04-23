وضع الفراخ فى الإستيكس مع بصل وشيرى طماطم وتشوى على الجريل .

تتبيل الدجاج لمدة 3ساعات بالبهارات السابقة أو زيادة أن أمكن .

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. دعاء حلمى لاعبة يد الأهلى تقدم طريقة عمل الشيش طاووق والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية