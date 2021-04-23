شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. دعاء حلمى لاعبة يد الأهلى تقدم طريقة عمل الشيش طاووق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.
دعاء حلمى لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل مكرونة الشيش طاووق فى الوصفة التالية:-
المقادير
1ك أوراك فراخ مخلية ومقطعة
2كوب زبادى
ثوم مهروس
ملح
فلفل
ملعقة صغيره سوماء
طريقة التحضير
تتبيل الدجاج لمدة 3ساعات بالبهارات السابقة أو زيادة أن أمكن .
وضع الفراخ فى الإستيكس مع بصل وشيرى طماطم وتشوى على الجريل .