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مطبخ الكابتن.. دعاء حلمى لاعبة يد الأهلى تقدم طريقة عمل الشيش طاووق

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القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

 

دعاء حلمى لاعبة كرة اليد  بالنادى الأهلى  تقدم طريقة عمل مكرونة الشيش طاووق فى الوصفة التالية:-

المقادير 

 

1ك أوراك فراخ مخلية ومقطعة

2كوب زبادى

ثوم مهروس 

ملح

فلفل 

 ملعقة صغيره سوماء 

 

طريقة التحضير 

 

تتبيل الدجاج لمدة 3ساعات بالبهارات السابقة أو زيادة أن أمكن .

 

وضع الفراخ فى الإستيكس  مع بصل وشيرى طماطم وتشوى على الجريل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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