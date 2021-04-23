شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي وموقف صلاح من شارة الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى عن وجود طارق حامد ومحمد الننى ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازى ومحمد الشناوى وأيمن أشرف في القائمة الأولية للفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو، وقال شوقى غريب في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مجموعة المنتخب الأولمبى صعبة فعلا وتستحق وصف مجموعة الموت، ولكنها صعبة على الكل مش على منتخب مصر فقط وتصريحات مدربى المنتخبات في المجموعة تؤكد ذلك ويجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".

وأكمل شوقى غريب: "فقدت محمد محمود وكريم نيدفيد قبل أيام من إنطلاق كأس الأمم الافريقية وكنت جاهز بالبدلاء لذا تعودت أن أكون جاهز بكل اللاعبين ولا أقلل من أحد".

ويتابع: "تريزيجيه كان ضمن حساباتى وكنت على تواصل معه وخسرته بسبب الإصابة بالرباط الصليبى".

وواصل شوقى غريب: "قيدنا 14 لاعبا فوق السن ضمن قائمة تضم 80 لاعبا منهم محمد صلاح وأحمد حجازي و محمد الشناوي ومحمد النني وطارق حامد ومحمود حمدى الونش وايمن أشرف سعيا لسد المراكز التي تعاني من فراغ".

وأردف: "لن نواجه منتخب فرنسا ودياً ،هناك أكثر من عرض أمامنا لخوض مباريات ودية في شهر يونيو المقبل".

وقال شوقى غريب: "سوف نقاتل قدر الإمكان للوصول لأهدافنا في البطولة ، دى كرة مفيهاش وعود ، ومفيش حاجة اسمها هنرجع بميدالية ذهبية ، اللى اقدر اوعد به هو ان مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف ، سوف نقاتل لتحقيق أهدافنا ، تأجيل البطولة ضرنا ولم يفيدنا بأى شيء لم نستفد فنياً لان الكرة كانت متوقفة ولكن استعدنا شكل الفريق في مباراتى البرازيل وكوريا الجنوبية".

وقال غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى أن الحديث عن منح شارة كابتن المنتخب الأوليمبى لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى سابق لأوانه ، قائلا " الحديث عن منح صلاح شارة الكابتن في المنتخب الاوليمبى سابق لاوانه ، حسام البدرى أعلن تنصيب صلاح كابتن للفراعنة لانه بالطبع لاعب في المنتخب معه ، إنما نحن لانزال نبحث قرار مشاركة صلاح".

وأكمل شوقى غريب:" أرسلنا خطابا لنادي ليفربول عقب القرعة مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد محمد صلاح معنا، ولم نرسل أي خطاب لأى محترف أخر حتى الان ، صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم وقرار مشاركته في الاوليمبياد قرار ثلاثى بينا وبين ليفربول وصلاح".

وتابع المنتخب الاوليمبى:"سألت كل لاعب في المنتخب على حدى بشأن صلاح لم أشعر أي غضب ولكن خلق هذا الجدل حالياً غير مقبول ، ليس هناك صحة للحديث عن غضب لاعبى المنتخب الاوليمبى من وجود صلاح ، والقرار ليس قراراهم ، انا نفسى لو تعرضت للإقالة لن اعترض وأقول انى اشتغلت وعملت، كل واحد لازم يعرف دوره جيداً".

ويضيف شوقى غريب:"لا أعلم شيئاً عن مشاركة ميسى مع منتخب الارجنتين في الاوليمبياد وعندهم ارتباط بكوبا أمريكا ولم يحسم حتى الان مشاركة نجم البارسا مع الارجنتين".

وعن افضل مبارياته في شهر رمضان قال شوقى غريب: مباراة مصر والكاميرون في تصفيات كأس العالم التي تعادلنا فيها بهدف محمد شوقى وحرمنا الكاميرون من التأهل لكأس العالم وتأهل بدلا منها كوت ديفوار ، وخاضها اللاعبين وهم صائمون وكانت مباراة جميلة".