شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة رئيسا شرفيا لجائزة التميز الرياضى برعاية الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة the first اختيار هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) رئيسا شرفيا لجائزة the first جائزة مصر للتميز الرياضى العربى، والتى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورعاية الاتحاد العربى لكرة القدم ورعاية جامعة الدول العربية والمقرر الاحتفال بها فى آواخر شهر ديسمبر القادم 2021 .

من جهته أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على دعم ورعاية مختلف المبادرات الرياضية، خاصة المتعلقة منها بتكريم المتميزين والأبطال المصريين فى الألعاب المختلفة لتصبح بذلك حافزا أمام أبطالنا لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات بما يضاف إلى السجل المضئ الرياضة المصرية مشيرا أن جائزة التميز الرياضى تعد أحد أهم تلك المبادرات التى تتبناها وترعاها الوزارة لتكريم المتميزين فى كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية مؤكدا أن النسخة الحالية من الحائزة سيتم تنفيذها على المستوى العربى بينما نسعى العام القادم لتأخذ الصفة العالمية وتنافس مختلف الجوائز الرياضية العالمية.

وفى سياق متصل، تم التنسيق والاتفاق مع المهندس هانى أبو ريدة على ادراج احتفالية جائزة the first ضمن احتفالية اتحاد كرة القدم المصرى بمؤيته أواخر هذا العام ليتواكب انطلاق جائزة the first فى دورتها الاولى مع احتفالية مئوية اتحاد كرة القدم المصرى ( 100 سنة كورة ) ليكون حدثا رياضيا مصريا عربيا ضخما يحضره عدد كبير من الرياضيين المصريين و العرب والأجانب ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة خلال الايام المقبلة بحضور المهندس هانى ابوريدة خلال مع مسؤولى اللجنة العليا المنظمة لجائزة the first للتنسيق حول شكل الاحتفالية ومواعيد الاحتفالية وبعض الامور الفنية الاخرى الخاصة بالتوقيتات والأحداث المصاحبة وآليات الاختبار وكذلك لجان التحكيم المحلية والعربية وحفل توزيع الجوائز ومختلف النواحى التنظيمية والفنية والإدارية الخاصة بالجائزة.