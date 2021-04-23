فينجادا يؤجل عودته إلى القاهرة بسبب لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أخطر البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، مسؤولى الجبلاية بتأجيل وصوله إلى القاهرة لبدء مهام عمله رسميًا مع الجبلاية. وكشف مصدر فى اتحاد الكرة أن فينجادا لم يوقع عقد العمل فى الإدارة الفنية لاتحاد الكرة رسميًا حتى الآن، وكان مفترضا وصوله أوائل مايو المقبل إلا أن ظروف انتشار كورونا وحصوله على لقاح كورونا أولًا سيؤجل حضوره إلى القاهرة لما بعد شهر رمضان الكريم.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تفعيل عقد البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة بداية من أول مايو المقبل، بعد اعتماد العقد فى الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية.

واتفقت اللجنة الثلاثية مع الخواجة البرتغالى على أن يكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد حال موافقة الطرفين، دون أن يتضمن العقد أى شروط جزائية.

ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

واتفق اتحاد الكرة، مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد للجبلاية على أن يتحمل الخواجة البرتغالى رواتب المساعدين الأجانب له، فى حالة رغبته فى الاستعانة ببعض المساعدين الأجانب فى مهمته المقبلة، بينما يتحمل اتحاد الكرة رواتب مساعديه المصريين فى حالة موافقته على التعاون معهم.