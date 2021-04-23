شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى الإنتاج وتجهيز البدلاء لودية الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، على الدفع باللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الزمالك فى ودية طلائع الجيش الليلة، فيما يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى مواجهة الفارس الأبيض تدريبات استشفائية. ويرغب كشرى فى رفع درجة الجاهزية البدنية والفنية لكل اللاعبين استعداداً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى ثانى ودياته بملاقاة الانتاج الحربى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

ورفض كشرى فكرة إقامة وديات عقب مواجهة طلائع الجيش خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الدراويش، التي تعد بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للإنتاج في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الفريق بتحقيق بعد التعادل مع سيراميكا ووادى دجلة أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه في جدول ترتيب الدوري.

وفاز الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 للدورى والتى أقيمت على استاد الأهلى والسلام، أحرز هدفى الزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وحميد أحداد فى الدقيقة 40 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 فى المركز الأخير.