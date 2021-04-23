شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد لاعب الزمالك الشاب يتعرض لحادث بسيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد عيد، الظهير الأيمن الشاب لنادى الزمالك، لحادث بسيارته، فى الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعة، وأكد لاعب الزمالك أنه بخير، ولكن الحادث أسفر عن بعض الصدمات فى سيارته.

ونشر أحمد عيد، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورا للسيارة بعد الحادث، صحبها بتعليق: "الحمد لله"، مع وضع إيموشن الخرزة الزرقاء، فى إشارة إلى أنه ربما تعرض للحسد.



سيارة أحمد عيد بعد الحادث

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أكد الإعلامى خالد الغندور أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اتخذ قرارًا بعودة الناشئين الذين تم تصعيدهم، للمشاركة مع فريقهم خلال المرحلة المقبلة، مع خوض التدريبات فقط مع الفريق الأول.

وتابع الغندور، "كارتيرون أبلغ القرار لأحمد عيد هو الآخر، إلا أن اللاعب أبدى استياءه، وبعد إحدى المباريات قام عيد بركل صندوق المياه وشاهد الموقف أسامة نبيه، ليبلغ كارتيرون الذى قرر معاقبة اللاعب واستبعاده من التدريب مع الفريق الأول والمشاركة أيضًا".

من ناحية أخرى، تقبل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، هدية سموحة الذى تمكن من إسقاط غريمه الأهلى ليعود الفارس الأبيض لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، حيث حقق فوزاً مهماً على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز ليغرد على قمة الإيجبشيان ليج برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 11 مواجهة وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه ثمانية أهداف.